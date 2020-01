Afscheid van Anneke Béber (107 jaar): “Meer dan honderd jaar hebben we kunnen genieten van jouw levensvreugde” Antoon Verbeeck

31 januari 2020

15u04 2 Sint-Katelijne-Waver In de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd vrijdagmiddag afscheid genomen van Annuska ‘Anneke’ Béber. Ze was met haar 107 levensjaren de oudste inwoner ooit van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Niet alleen haar leeftijd, maar vooral haar levensvreugde en vriendelijkheid maakten van Anneke een Wavers icoon. Tijdens haar afscheidsviering waren er ook verwijzingen naar haar vaderland Hongarije.

Anneke Béber overleed op 22 januari in woonzorgcentrum Huyze De Pauw, vlakbij haar voormalig huis in het dorp van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ze was nog geen twaalf jaar oud toen ze als Hongaars meisje voor het eerst een voet zette in het dorp, waar ze samen met Jozef van Rompay een gezin van vier zou stichten. Hoewel ze geen achtergrond had in de gemeente, wist ze zich in te werken in het dorpsleven en werd ze een bekend gezicht in het verenigingsleven.

Zonnetje in huis

“We zeiden altijd: Anneke is het zonnetje in huis. Alleen ... ze is nooit thuis. Zelfs toen ze over de honderd jaar was en in het woonzorgcentrum verbleef, woonde ze activiteiten en vergaderingen bij. Het culturele leven, of ‘geestelijk voedsel’, zoals ze zei, vond ze enorm belangrijk”, klonk het tijdens de afscheidsplechtigheid, die door een vierhonderdtal personen werd bijgewoond. “Een mooier voorbeeld van integratie in de Waverse gemeenschap bestaat niet. Anneke was enorm dankbaar en keek vooral naar de positieve kanten van het leven. Misschien was deze optimistische ingesteldheid wel haar geheim om zo oud te worden.”

Hongaarse kost

Wavers icoon of niet, het nam niet weg dat Anneke nog steeds fier was op haar Hongaarse wortels. Tijdens de plechtigheid werd er in het Hongaars gebeden en gezongen, weerklonken er Hongaarse nummers en kreeg de Hongaarse driekleur met wapenschild een prominente plaats, onder de urne van Anneke.

“Toen we je in onze kindertijd op zondag kwamen bezoeken, kregen we een dikke knuffel en werden we van vreugde door elkaar geschud, telkens met de glimlach op jouw gezicht. Op het menu stonden er dan altijd Hongaarse specialiteiten: goulash, een gebak met appelen en kaneel, soep met knoedel ... Als we tot ‘s avonds bleven, kwam er Vlaamse kost op de tafel, zoals frikadellen met krieken”, vertelde één van Annekes kleinkinderen. “Bij elk kerstfeest dachten we: misschien was dit wel het laatste feest met meter. Maar in onze ogen bleef je alleen maar sterker worden. Jaren gingen voorbij. En toen kwam de laatste Kerstmis. Je was opvallend stiller dan anders.”

Wereldberoemd

“Je zag het levenslicht in augustus 1912 in Boedapest. Je was dus een zomerkind, en kon genieten van het leven”, sprak Annuska, één van de twee dochters. “Jouw gastvrijheid was in Waver wereldberoemd. Meer dan honderd jaar hebben we kunnen genieten van jouw levensvreugde. Het doet pijn, maar toch zijn we dankbaar dat je zolang bij ons mocht blijven.”