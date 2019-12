Achiel overhandigt levenswerk van 20.000 beelddocumenten aan groentemuseum: “Wil een stuk nostalgie delen” Antoon Verbeeck

05 december 2019

18u02 1 Sint-Katelijne-Waver De 82-jarige Achiel Goossens overhandigde vandaag de laatste stukken van zijn levenswerk, zijnde 20.000 beelddocumenten van de tuinbouwindustrie, aan groentemuseum ‘t Grom in Sint-Katelijne-Waver. De Katelijnenaar trok in de loop der jaren foto’s van talloze machines, technieken, personen en plantenziekten uit de industrie. ‘t Grom nam het in het dank aan.

De Sint, in de vorm van Achiel Goossens, kwam dit jaar een dag eerder naar groentemuseum ‘t Grom. Achiel was van 1965 tot 1991 actief als tuinbouwconsulent bij de Boerenbond en volgde zo alle ontwikkelingen op dat gebied in heel Europa. Zo zat hij op de eerste rij bij alle vernieuwingen rond thema’s alles mechanisatie, automatisatie, teelttechnieken, plantenziekten, klimaatbeheersing en bedrijfseconomie. “Naast mijn werk had ik nog een grote passie: fotografie. Om zaken uit te kunnen leggen, dacht ik dat het interessanter zou zijn om die zaken ook op beeld vast te leggen. Beeld is namelijk krachtiger dan woorden”, legt Achiel uit. “Jarenlang heb ik dus na de werkuren foto’s ontwikkeld. Van 1965 tot 1978 zijn er duizenden zwartwit-foto’s, die ik zelf ontwikkelde in mijn donkere kamer, door mijn handen gegaan. Vanaf 1970 kreeg ik een professionele Hasselblad in handen, waarmee ik nog accurater verslag kon uitbrengen omdat het toestel vooral voor macrofotografie met veel detail erg nuttig was. Toen de jaren 80 waren ingezet, ging ik aan het werk met dia’s.”

Nostalgie

Veel van zijn foto’s kregen een plaatsje in de vakbladen van de industrie, waaronder ook enkele in het buitenland. Momenteel kan je de foto’s bewonderen op de Facebook-pagina ‘Opa Achiel’. “Ik merk dat mijn foto’s daar in trek zijn en mensen het leuk vinden om familieleden op de beelden te spotten. Deels post ik de beelden om te laten zien hoe het vroeger was in Sint-Katelijne-Waver, dat helaas in de laatste jaren heel wat tuinders heeft verloren. Het is dus een stuk nostalgie dat ik wil delen”, vertelt Achiel. “Met de overhandiging aan ‘t Grom hoop ik dat mijn stukken bewaard blijven. Ik heb in het verleden namelijk te vaak meegemaakt dat uitgeleende foto’s niet meer werden teruggegeven. ’t Grom wil de collectie wel tonen aan het publiek, maar zal ze dus niet uitlenen. Ze is in goede handen.”

Onschatbaar

Met om en bij de 20.000 beelden weet ‘t Grom de komende maanden wat te doen. “Voor ons is deze collectie van onschatbare waarde. Onze eigen collectie stopt begin jaren 60, omdat dan de grote machines de kop opstaken. We hebben niet de ruimte om die machinerie te stallen, maar hebben wel plaats voor foto’s van die machines en de technieken uit die tijd. De collectie van Achiel is dus meteen een gigantische aanvulling van onze eigen collectie”, zegt Maarten Jacobs directeur-conservator van ‘t Grom. “We beschikken over een professionele scanner om de duizenden dia’s en foto’s van Achiel aan hoogwaardige kwaliteit te digitaliseren en zo te delen met de wereld. Een medewerker van ’t Grom zal zich hier dan ook een aantal vaste dagen in de week op toeleggen. Achiel zelf zal de beelden daarna aanvullen met tekst en uitleg aangezien er niet veel getuigenissen meer zijn uit die tijd. De collectie zal zo uiteindelijk een van de belangrijkste tijdsdocumenten worden van het Europese tuinbouwverleden en krijgt in een latere fase ook zijn plaats in een online databank.” Vrijwilligers die een handje willen helpen bij de inventarisatie door ‘t Grom mogen zich bij het museum melden.