Aanleg parking landschapspark Waverwoud is gestart Antoon Verbeeck

24 april 2020

15u38 0 Sint-Katelijne-Waver In Sint-Katelijne-Waver zijn de werken gestart voor de verdere uitbouw van het landschapspark Waverwoud. Er komen een parking, fietsenstalling en bijkomende ruiterverbindingen.

Enkele jaren geleden kocht het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver de oude site langs de Muilshoek en de achterliggende paardenpiste om het domein om te toveren tot een landschapspark dat als toegangspoort tot het Waverwoud gaat fungeren. De firma Houwelyckx uit Sint-Katelijne-Waver is nu gestart met de aanleg van een parking aan het landschapspark. Op de bestaande betonverharding worden parkeermarkeringen aangebracht zodat veertien wagens kunnen parkeren. Er komen dertien nieuwe parkeerplaatsen in functie van de paardensport. Verder komt er een natuurlijke fietsenstalling. Naast aanleg van parkeerinfrastructuur laat het gemeentebestuur ook een bijkomende ruiterverbinding aanleggen die de parking zal verbinden met de al bestaande ruiterpaden in het Waverwoud. Tegen half mei zijn deze werken klaar.

Toegangspoort

“De parking aan de Muilshoek, die ligt langs de fietsknooppunten, wordt na deze langs de Berlaarbaan de tweede toegangspoort tot het Waverwoud”, vertelt schepen van Openbare Werken en Omgeving Joris De Pauw (N-VA). “Het Waverwoud is één van de rijkste stukken natuur van onze gemeente. Bezoekers kunnen er wandelen, fietsen, paardrijden en, wanneer het binnenkort weer mag, picknicken en gezellig in het gras of op een bankje genieten van de zon.” De gemeente zal de komende weken en maanden zelf nog zorgen voor onder meer bijkomende zitbanken verspreid over het landschapspark Waverwoud, aanplanting van extra bomen, een picknickzone en een graasweide voor ezels.