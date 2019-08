559 chauffeurs gecontroleerd tijdens BOB-controles TVDZM

26 augustus 2019

08u30 2

Bij twee verschillende alcoholcontroles in de Tinstraat in Putte en langs de Bosstraat in de Onze-Lieve-Vrouw-Waver heeft de politie in totaal 559 autobestuurders gecontroleerd. In Putte werd het rijbewijs in beslag genomen voor vijftien dagen van een chauffeur die onder invloed reed van cannabis en amfetamines. “Verder werden er ook nog twee andere chauffeurs betrapt die alarm bliezen”, vertelt de lokale politiezone Bodukap. “Hun rijbewijs werd in beslag genomen voor drie uur.” Bij de alcoholcontrole in de Bosstraat werden er dan weer twee chauffeurs betrapt. Hun rijbewijs werd ingetrokken voor respectievelijk drie en zes uur. Bij de controle-acties werd er verder ook nog een proces-verbaal opgesteld voor het niet dragen van veiligheidsgordel en een pv opgesteld omdat het voertuig niet gekeurd was.