55 van 776 gecontroleerde fietsers niet in orde met verlichting TVDZM

27 november 2019

08u20 0 Sint-Katelijne-Waver De politiezone Bodukap heeft op vier verschillende locaties in Sint-Katelijne-Waver, Putte en Duffel fietsers gecontroleerd op fietsverlichting. Van de 776 gecontroleerden waren er 55 niet in orde.

Verder werd tijdens dezelfde controle-actie ook nog een fietser geverbaliseerd voor het gebruiken van zijn gsm tijdens het fietsen en werden twee fietsers aangesproken omdat ze zonder hun handen op het stuur aan het rijden waren. “Verder werd ook nog een bromfietser in beslag genomen omdat de bromfiets te snel reed”, aldus de politiezone nog. “Twee autobestuurders kregen dan weer een proces-verbaal om dat ze hun gsm aan het gebruiken waren.”

Overtreders tussen de 12 en de 15 jaar oud, kregen een brief mee naar huis voor de ouders. “Zij worden uitgenodigd voor een verkeersvormingsklas”, besluit de politie. De politie stond opgesteld langs de Rozenlaan en Heike in Sint-Katelijne-Waver maar ook langs de Leemstraat in Putte en op de Netebrug en in de Mijlstraat in Duffel.