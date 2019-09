400 lopertjes op scholenveldloop aan Hagelstein Antoon Verbeeck

Sint-Katelijne-Waver Aan de buitenterreinen van College Hagelstein vond woensdagnamiddag de Scholenveldloop plaats. Dit jaar waren er ruim 400 kinderen en jongeren ingeschreven voor het sportieve evenement. Nieuw was de obstakelloop.

“Met deze obstakelloop richten we ons op de leerlingen van het secundair onderwijs. Zij hebben in groepjes van 3 of 4 leerlingen een afstand met hindernissen moeten afleggen”, zegt Leen Meysmans, sport- en gezondheidsadviseur van de gemeente. Het ging om een tiental hindernissen: van een spinnenweb en autobanden tot obstakels met stro en een glijbaan. 38 ploegen namen deel. “Een succes. Vorige edities waren er amper leerlingen uit het secundair onderwijs van de partij. De obstakelloop is dus zeker voor herhaling vatbaar.” De Scholenveldloop kadert in de Vlaamse Veldloopweek, een organisatie van MOEV en Sport Vlaanderen. Ook in Mechelen werd er woensdag gelopen. Daar werden de loopschoenen aangebonden aan De Nekker.