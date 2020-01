37 kilometer per uur te snel in Bergstraat TVDZM

07 januari 2020

15u20 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft in de Bergstraat een chauffeur geflitst met 87 kilometer per uur. Op die plek telde een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. De chauffeur mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. In totaal werden er 894 chauffeurs gecontroleerd. Naast deze snelheidsduivel reden nog negentig andere chauffeurs te snel. Ook zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.