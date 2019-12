29 chauffeurs geflitst in zone dertig TVDZM

10 december 2019

12u52 0

De politiezone van Bodukap hield een snelheidscontrole in de Generaal Deschachtstraat. Daar telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. In totaal werden er 220 chauffeurs gecontroleerd, 29 ervan werden geflitst. De maximum gemeten snelheid bedroeg er 53 kilometer per uur. Alle geflitste chauffeurs zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. De controle-actie vond plaats tussen 15.15 uur en 16.45 uur.