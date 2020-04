272 handelaars uit Sint-Katelijne-Waver ontvangen Vlaamse hinderpremie: “Meer dan één miljoen aan premies” Antoon Verbeeck

30 april 2020

08u27 0 Sint-Katelijne-Waver Vlaanderen spendeerde meer dan een miljoen euro aan hinderpremies voor handelaars in Sint-Katelijne-Waver, dat deelt meerderheidspartij CD&V mee. 272 handelaars uit de gemeente behoorden tot de ontvangers.

Ondernemingen die verplicht de deuren moeten sluiten door het coronavirus, hebben recht op een Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro, aangevuld met een sluitingspremie van 160 euro per dag vanaf 6 april. “Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits meldde ons dat 272 handelaars in Sint-Katelijne-Waver de Vlaamse hinderpremie ontvangen hebben. Vlaanderen maakte meer dan één miljoen euro vrij voor de handelaars in onze gemeente”, zegt eerste schepen Eric Janssens (CD&V). “We zijn blij met deze Vlaamse hinderpremie, anders zouden onze lokale handelaars deze coronacrisis niet overleven, vult Sven Verelst (CD&V), schepen van Lokale Economie en Financiën, aan. “Vanuit de gemeente nemen we bovendien ook extra initiatieven, zoals het annuleren en uitstellen van een aantal belastingen en het verdelen van SKWinkelbons ter waarde van 10 euro aan elk gezin van Sint-Katelijne-Waver. Afhankelijk van hoe de crisis verder verloopt bekijken we nog welke andere maatregelen we kunnen nemen om onze lokale handelaars te ondersteunen.”