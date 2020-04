‘Romeo’ Chris Van Tongelen helpt mee in Katelijnse supermarkt van broer Dave: “Ik zou hem meteen aannemen” Antoon Verbeeck

10 april 2020

15u36 1 Sint-Katelijne-Waver De Spar aan de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver heeft er een opvallende hulp bij: Chris Van Tongelen. De acteur en zanger van De Romeo’s helpt regelmatig mee in de winkel, die uitgebaat wordt door zijn jongere broer Dave.

Chris Van Tongelen startte zijn tijdelijke loopbaan bij de Spar toen de eerste hamsteraars de kop opstaken. Broer Dave kon in zijn zaak wel wat helpende handen gebruiken bij het vullen van de rekken. “Het coronavirus had zijn effect op mijn agenda, die nu compleet leeg is. Ik weet thuis wel wat doen, maar toen ik van Dave te horen kreeg dat het druk was in de winkel besloot ik een handje te helpen. De afgelopen weken ben ik mee de rekken gaan vullen. Nu het hamstergedrag grotendeels achter de rug is, zijn mijn werkuren in de winkel beperkt.”

Goede band

“Ik zeg niet dat ik het voor de rest van mijn dagen zou willen doen, maar ik kan me onaangenamer werk voorstellen. Het is ook fijn dat ik het samen met mijn broer kan doen. We wonen bij elkaar in de buurt en komen heel goed overeen. Moesten we niet zo’n goede band hebben, dan zou ik hier nu niet staan”, lacht Chris, die nog geen handtekeningen moest uitdelen. “Dat zou ook niet mogen, met de sociale afstand die nu van kracht is.”

Vaste werkkracht?

“Chris is zeker geen slechte werkkracht. Hij kent zijn job en, hoewel ik zeven jaar jonger ben, luistert hij goed naar mij. Ik zou hem zo aannemen, alleen denk ik niet dat hij de ambitie heeft om hier op vaste basis te komen werken. Hij heeft ook heel wat andere kwaliteiten. Een schoenmaker blijft het best bij zijn leest”, knipoogt Dave.