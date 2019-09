“Ik heb die auto niet gestolen, ik werd enkel verplicht door een zware crimineel om hem verkopen”: autodief (38) riskeert 18 maanden cel TVDZM

23 september 2019

15u22 0 Sint-Katelijne-Waver Koen S., een 38-jarige man, heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor een winkeldiefstal in de Carrefour van Lier en voor de diefstal van een auto met aanhangwagen. Die laatste pleegde hij samen met zijn ex-vriendin Evi H. Zij liet verstek gaan vandaag.

De dertiger werd in september 2018 opgepakt nadat hij kon worden geïdentificeerd als de dief van een Peugeot met aanhangwagen in Mechelen-Noord. Opmerkelijk is dat hij deze dezelfde dag van de diefstal nog probeerde te verkopen bij een autohandelaar in Lommel. “Het was deze handelaar die aan de alarmbel trok”, klonk het op zitting vanochtend. “De aanhangwagen daarentegen werd teruggevonden op de oprit van beklaagde.”

Zowel tegen de 38-jarige als zijn ex-vriendin vorderde het parket vandaag een celstraf van tien maanden effectief. Onder meer omwille van de vele veroordelingen die hij in het verleden al had opgelopen. “De diefstal wordt betwist en ik vraag om de feiten te herkwalificeren naar heling. Hij moest deze auto gaan verkopen in opdracht van een zware crimineel. Een naam durft hij niet geven uit vrees voor repressailles”, klonk het in het pleidooi van zijn advocate Sylke Vankeerberghen.

De man moest zich tot slot ook nog verantwoorden voor de diefstal van een pc-spelletje. Hij wou dit in mei 2018 stelen bij supermarkt Carrefour door het te verstoppen in zijn achterzak. Hiervoor vorderde het parket een bijkomende celstraf van acht maanden. Net als de autodiefstal werd ook de winkeldiefstal betwist. “Mijn cliënt had dat spelletje eerder op de dag al aankocht maar was het kassabonnetje thuis vergeten”, besloot meester Vankeerberghen. Zij vroeg enige mildheid van de rechter. De eigenaar van de gestolen Peugeot en aanhangwagen vroeg een schadevergoeding van meer dan 8.000 euro.

Een vonnis in de zaak valt op 21 oktober.