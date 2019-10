“Binnenhuis tuinders zie ik liever niet voor mij verschijnen”: Rugpatiënt baatte kleine cannabisplantage uit in woning TVDZM

22 oktober 2019

10u45 0 Sint-Katelijne-Waver Een man uit Sint-Katelijne-Waver heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor het uitbaten van een kleine cannabisplantage. De feiten werden niet betwist, het parket eiste een geldboete die kan oplopen tot 200 euro.

De cannabisplantage werd ontdekt nadat er eind februari 2019 een huiszoeking plaatsvond in de woning van beklaagde. Gelet op de beperkte hoeveelheid drugs die werd aangetroffen, stelde het parket eerst nog een minnelijke schikking voor. Maar toen die onbetaald bleef, werd er alsnog overgegaan tot een dagvaarding. “Ik dacht dat ik die had betaald”, zei de man op zitting. Hij vertelde verder nog dat hij de cannabis zelf kweekte omdat hij de drugs niet op straat wou aankopen. “Ik rook namelijk zes jointjes per dag omdat ik hevige rugpijnen heb”, klonk het nog bij de man. Gelet het strafblad van de man, dat tot op vandaag nog steeds blanco is, werd er enkel een geldboete gevorderd die kan oplopen tot 200 euro. “Die mag zelfs met probatie-uitstel worden opgelegd”, besloot de openbaar aanklager. Of hij die gaat krijgen, is nog af te wachten. Mechels rechter Theo Byl gaf de man voor hij de zaak in beraad nam nog mee dat hij binnenhuis tuinders liever niet op de rechtbank ziet verschijnen.

Vonnis op 18 november.