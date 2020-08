‘Bewegen Op Verwijzing’-coach helpt inwoners van Sint-Katelijne-Waver meer bewegen: “Veel mensen hebben nood aan extra beweging”



Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

08u36 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver is gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van de gemeente met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach. De coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

“De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt”, legt schepen van Gezondheid Sarah De Keyser (CD&V) uit. “De coach helpt hen op weg en motiveert hen.” Die coach in Sint-Katelijne-Waver is Hannah Verhoeven. “Werk, huishouden, kinderen, … veel mensen denken dat ze geen tijd hebben om te bewegen”, vertelt Hannah. “In onze zittende maatschappij hebben er nochtans veel mensen nood aan extra beweging. Als Bewegen Op Verwijzing-coach zet ik hen op weg. Samen met hen stel ik een beweegplan op dat helemaal aansluit bij hen leven en interesses. Ik toon hen dat de stap om te bewegen heel klein is.”

Zeven uur

“Het is de bedoeling dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kan verderzetten. Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf, maar er ligt een maximum op zeven uur individuele begeleiding.” Wanneer iemand een doorverwijzing krijgt van de huisarts, kan die persoon Hanne contacteren via sintkatelijnewaver@bewegenopverwijzing.be of 0465 03 83 38. Voor een individuele sessie betaal je 5 euro per kwartier, voor een groepssessie tel je per kwartier 1 euro neer. Alle info is te vinden op www.skw.be/bewegen-op-verwijzing.