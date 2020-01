Zware botsing tussen hypermoderne Tesla en 73-jarige oldtimer in Sint-Gillis-Waas Kristof Pieters

19 januari 2020

12u47 0 Sint-Gillis-Waas In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas gebeurde zondag een ongeval tussen een hypermoderne Tesla en een oldtimer van maar liefst 73 jaar oud. Beide wagens raakten zwaar beschadigd. Een bijrijder in de oldtimer raakte gewond.

Het ongeval gebeurde toen een klein konvooi van 3 oldtimers linksaf de Roskamstraat wou inrijden. Net op dat moment begon de bestuurder van de Tesla, die in dezelfde richting reed, aan een inhaalmanoeuvre. De man merkte niet op dat de eerste oldtimer afsloeg en ramde de oude wagen achteraan. Door de klap belandde de 73 jaar oude MG in de gracht. De chauffeur van de MG en de Tesla liepen lichte verwondingen op maar moesten niet naar het ziekenhuis. De bijrijder van de oldtimer raakte ernstiger gewond en werd wel afgevoerd voor verzorging. Beide wagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden.

De bevriende oldtimerfans waren nog maar net vertrokken vanuit Sint-Gillis-Waas voor een treffen in Brasschaat. Ze waren van plan langs rustige landelijke wegen te rijden richting Antwerpen maar zagen hun rondrit na amper 2 kilometer abrupt eindigen. “Voor de eigenaar van de betrokken oldtimer is het een kleine nachtmerrie”, vertelt een van de leden. “Hij had zijn droomauto pas een week. Het was zijn eerste ritje en het moest een prachtige dag worden.”

Na takeling werd pas de omvang van de schade duidelijk. Het zal veel tijd en werk kosten, maar de wagen zal waarschijnlijk nog wel hersteld kunnen worden.