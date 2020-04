Zitting gemeenteraad wordt geannuleerd Joris Vergauwen

01 april 2020

09u38 0 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraadszitting van Sint-Gillis-Waas van donderdag 2 april wordt geannuleerd.

Sint-Gillis-Waas is één van de weinige gemeenten die in maart nog wél een normale gemeenteraadszitting kon houden. De gemeenteraad komt er elke eerste donderdag van de maand bijeen. In de meeste andere gemeenten gebeurt dat in de laatste week van de maand. De coronacrisis begon in de tweede week van maart.

In april zal er echter géén zitting van de gemeenteraad zijn in Sint-Gillis-Waas. De zitting was gepland voor donderdag 2 april, maar is intussen geannuleerd.