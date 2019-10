Zes scholen in onze regio krijgen geld voor energiebesparende ingrepen en zorgen zo voor forse CO2-reductie Kristof Pieters

25 oktober 2019

10u22 0 Waasland Zes scholen uit het Waasland krijgen van de Vlaamse overheid geld om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat vernam Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) van zijn partijcollega en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Dankzij deze gerichte investeringen besparen we 216 ton CO2-uitstoot én houden de scholen meer werkingsmiddelen over door te besparen op de energiefactuur”, zegt Koen Daniëls. Het gaat vooral om investeringen in isolatie, schrijnwerkerij en verwarmingsinstallaties. In totaal wordt 2.910.196 euro geïnvesteerd in de hele provincie. 700.000 euro daarvan is bestemd voor scholen in het Waasland. Onder meer de vestigingsplaats De Wegwijzer in Meerdonk (onderdeel van de basisschool De Eeckberger) krijgt 96.818 euro toegewezen. De Broederschool in Stekene heeft dan weer 233.000 euro op hun rekening zien verschijnen voor zware investeringen in hun verwarming. In Sint-Niklaas krijgen zowel het Sint-Jozef Klein Seminarie als de basisschool Sint-Carolus middelen voor een totaalbedrag van 183.000 euro voor schrijnwerk en isolatie. En in Lokeren tenslotte wordt er zowel in de Basisschool Heiende als Veertjesplein telkens meer dan 90.000 euro uitbetaald voor ingrepen in de verwarming. Deze investering zorgt in het Waasland voor een minder-uitstoot van 216 ton CO2 per jaar. Voor de hele provincie bedraagt de CO2-reductie zelfs 900 ton.