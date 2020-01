Zes jaar cel voor vader die eigen dochters seksueel misbruikt Nele Dooms

30 januari 2020

16u37 0

Een 44-jarige man uit Sint-Pauwels is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar omdat hij zijn eigen dochters seksueel misbruikte. De meisjes waren minderjarig op het ogenblik van de feiten. De vader ging jarenlang zijn gang. Hij werd uiteindelijk in 2019 opgepakt, nadat één van zijn dochters toch aan het praten ging over wat er gebeurde als ze alleen thuis waren met hun vader. De man werd aangehouden en zit sindsdien in de gevangenis. Naast de zware gevangenisstraf voor het incest, werd de beklaagde door de rechtbank ook voor tien jaar uit al zijn rechten ontzet.