Zangkoor Sint-Cecilia stelt CD met volksliedjes uit De Klinge voor Kristof Pieters

08 augustus 2019

15u23 1 Sint-Gillis-Waas Het zangkoor Sint-Cecilia uit De Klinge heeft een jaar gewerkt aan de opname van een CD. Die wordt zondag 11 augustus voorgesteld op de erfgoedsite Klingspoor om 15 uur.

“Het boeiende is dat de opname zowel gedichten als liederen bevat over De Klinge”, zegt voorzitter Maria Van Schausselen. “Sommige liederen worden in het dialect gezongen. De inhoud van de CD is dus echt op De Klinge gericht, maar ook voor heemkundigen of muziekliefhebbers de moeite. De liedjes verwijzen naar populaire melodieën die vroeger werden gezongen door de kermiszangers. Zo horen we een lied dat een lofbetuiging is aan de Klingse wielrenner en winnaar van de eerste en tweede Ronde van Spanje: Gustaaf De Loor.”

Maar het koor maakte ook liedjes rond de thema’s van het Klingspoor: de spoorweg, de klompen, de smokkel, enz. Een aantal populaire liedjes van vroeger over De Klinge zijn eveneens opgenomen. Zelfs een korte geschiedenis van het dorp is muzikaal uitgewerkt.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk.