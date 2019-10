YOUCA-jongeren aan de slag bij gemeente en zelfs in Vlaams parlement Kristof Pieters

17u12 2 Sint-Gillis-Waas Vijf jongeren zijn donderdag aan de slag gegaan bij de gemeente Sint-Gillis-Waas in het kader van YOUCA Action Day en steunen zo het goede doel. Het loon dat ze verdienen, gaat naar een jongerenproject van TRIAS in Guinee en enkele projecten in België.

YOUCA vzw organiseerde voor de 14e keer YOUCA Action Day. Op deze dag engageren jongeren in Vlaanderen en Brussel zich om te werken bij bedrijven, overheden … Het loon dat ze vandaag verdienen, 55 euro, gaat naar het jongerenproject van TRIAS in Guinee. Met dat geld geven ze leningen aan jongeren in het land om hun dromen waar te maken. Ook in Sint-Gillis-Waas staken enkele enthousiaste jongeren hun handen uit de mouwen. Vijf leerlingen draaiden een dag mee in onze gemeente. Voor elk van hen was het een unieke belevenis. Sander werkt een dagje voor de Technische dienst van de gemeente. Hij trok samen met zijn begeleiders naar GC De Route waar ze de rioleringen, verwarming en airco controleren. Emiel leeft zich dan weer uit in de gemeentelijke bibliotheek met de controle van aan- en afwezige boeken. Ook de Communicatiedienst breidde voor een halve dag uit. Louis trok op pad en maakte een verslag van YOUCA Action Day. In de namiddag hielp hij de schoonmaaksters. Fleur bleef achter de schoolbanken zitten, maar deze keer om te helpen in een klas van lagere school De Zandloper. Tot slot kreeg burgemeester Maaike De Rudder versterking van Ellen. Zij woonde enkele

Paulien Callens uit Temse van de school Heilig Familie uit Sint-Niklaas mocht dan weer één dag Vlaams Parlementslid zijn. Ze deed dit aan de zijde van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas. “De keuze voor het Vlaams Parlement kwam na het verkiezingsdebat op onze school waar ook Koen Daniëls aanwezig was. Dat mijn loon naar een goed doel gaat, vind ik best fijn,” klinkt het bij Paulien.