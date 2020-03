Woning dreigt in te storten door graafwerkzaamheden op aangrenzend stuk grond: “Plots begon alles te kraken” Kristof Pieters

09 maart 2020

18u08 2 De Klinge In Klingedorp dreigt een woning in te storten nadat een aannemer op het aangrenzende stuk grond graafwerken aan het uitvoeren was. De bewoonster wordt opgevangen door familie. Ook een aanpalende woning is uit voorzorg ontruimd. De straat blijft preventief afgesloten omdat er regen is voorspeld en de fundering verder kan wegspoelen.

Het incident deed zich voor op een werf in Klingedorp. Op de plek waar vroeger een bakkerij gevestigd was, gaat een projectontwikkelaar een nieuwbouw neerzetten met enkele appartementen. De verzakking deed zich voor toen de kraanbestuurder de laatste restanten van een kelder aan het weghalen was. Een passant hoorde en zag de gevel van de aanpalende woning scheuren en alarmeerde meteen de kraanmachinist. De man had op dat moment nog niks door. Hij bracht meteen terug grond tegen de fundering van de gevel. Het kwaad was op dat moment echter al geschied, want de zijgevel van de woning was al ruim 5 centimeter weggezakt.

De brandweer kwam ter plaatse en liet meteen de woning ontruimen. De bewoonster kon enkel nog snel de hoogstnodige spullen en huisdieren meenemen en werd opgevangen bij overburen. Ze kon nadien terecht bij haar kinderen.

“Zelfs toen we bezig waren met de ontruiming kraakte het langs alle kanten en was het duidelijk dat het snel moest gaan”, klonk het bij de hulpdiensten.

Een ingenieur, burgemeester Maaike De Rudder en techniekers van Fluvius kwamen ter plaatse. Omdat er een reële kans bestaat dat er een gaslek zou ontstaan bij een verdere verzakking, zal Fluvius de gastoevoer zo snel mogelijk afsluiten. Daarvoor moet er op twee plaatsen in de straat gegraven worden. Om trillingen en verder instortingsgevaar te vermijden, zal gegraven worden op enige afstand van de getroffen woning.

“De straat blijft zeker nog tot morgen afgesloten”, zegt burgemeester Maaike De Rudder. “Er zal nu een stabiliteitsingenieur worden aangesteld om te bekijken of de woning nog gered kan worden. De verzakking is in ieder geval ernstig. Er zijn grote scheuren in de voorgevel en het profiel van de voordeur staat volledig schuin. We hebben ook een noodwoning ter beschikking gesteld voor de bewoonster van het aanpalende huis. De twee woningen vormen namelijk één geheel. Er dreigt niet meteen gevaar voor het tweede huis maar we willen geen enkel risico nemen.”

Te diep gegraven

De oorzaak van de verzakking zal nog officieel onderzocht worden maar volgens burgemeester De Rudder wijst alles erop dat de aannemer te diep heeft gegraven. “De straat blijft voorlopig afgesloten omdat er opnieuw regenval voorspeld wordt. Hierdoor is er een risico dat het zand dat nu tegen de fundering ligt, verder wordt weggespoeld.”