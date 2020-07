Woning doorzocht in Zwanenhoekstraat Kristof Pieters

06 juli 2020

12u26 0

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven ingebroken in een woning in de Zwanenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas. Het huis werd doorzocht. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten.