Wissel in gemeenteraad bij N-VA: Hans Burm vervangt Tom Cool Joris Vergauwen

09 juli 2020

10u00 0 Sint-Gillis-Waas Bij N-VA is er in de gemeenteraadsfractie een wissel gebeurd. Hans Burm (54) vervangt Tom Cool, die naar Antwerpen is verhuisd.

Hans Burm woont in Sint-Pauwels en is leerkracht in een basisschool. In de vorige bestuursperiode was hij al OCMW-raadslid en lid van de raad van bestuur van de nieuw opgerichte Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas en het Sociaal Verhuurkantoor Waasland voor N-VA. Sinds januari 2019 is hij ook raadslid in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hans was 25 jaar actief in het Wase liefhebbersvoetbal en is een actief marathonlopen. “Ik bedank Tom Cool graag voor zijn inspanningen de afgelopen twee bestuursperiodes. De stem van De Klinge is gegarandeerd door raadsleden Dirk Van Raemdonck en Walter Scheerders. Graag ben ik de spreekbuis voor de inwoners van Sint-Pauwels en dat zal ik met bijzondere aandacht doen in verband met fiets- en voetpaden, trage wegen en het welzijn in en het Vlaamse karakter van onze mooie gemeente”, stelt Burm.