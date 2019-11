Winnaars van driejaarlijkse poëziewedstrijd Leo Vercruyssen gelauwerd Kristof Pieters

13 november 2019

15u18 0 Sint-Gillis-Waas De cultuurraad organiseerde dit jaar opnieuw de poëziewedstrijd Leo Vercruyssen. Thema was dit keer ‘mensen’.

In de categorie 9-11 jaar werd Leon Van Oppens de winnaar, Anais Thiron en Lander Martin waren respectievelijk 2de en 3de. Kaat Fermon won de originaliteitsprijs. In de categorie 12 tot 16 jaar ging de bekroning naar Ella Dedroog. In de categorie 16+ was er zoals steeds grote kwaliteit aanwezig. De winst ging naar Anne Van de Velde uit Sint-Gillis-Waas met haar sterk opgebouwde gedicht ‘Wie is die man’. Zij werd gevolgd door Sofie Jansegers en Frank Van den Houte. Paul Vincent triomfeerde met de originaliteitsprijs.

Rotaryclub Sint-Gillis-Waas-Stekene Camasiacum sponsorde de drukkosten voor een mooie gelegenheidsbundel, fraai geïllustreerd door Ellen De Vos.

Er zijn nog een aantal exemplaren van de bundel verkrijgbaar bij de bestuursleden van de cultuurraad.