Wim Backaert gaat met Stekene-Sint-Gillis-Waas voor topvijfplaats in nieuwe reeks: “Het wordt pittig jaar” Walter Vereeck

10 september 2020

14u22 0 Sint-Gillis-Waas De mannenploeg van Vamos Stekene-Sint Gillis Waas haalde vorig jaar nipt de play-offs in eerste nationale, net voor Torhout en Oudenaarde. Die eindstrijd werd geschrapt wegens de coronapandemie. Het team van trainer-coach Jeroen D’Heer en assistent Jonas Vereecken gaat dit seizoen in de fel vernieuwde reeks van tweede nationale aan de slag. Iedereen staat te trappelen om op 3 oktober aan de competitie te beginnen.

“Mathieu Coessens is gestopt”, weet Wim Backaert. “Het aantrekken van Jasper Wuyts (zoon van Bart Wuyts, ex-internationaal en topspeler bij Maes Pils Zellik, red.) maakt ons team sterker en de concurrentie groter. Nu hebben met vijf aanvallers, die moeten strijden voor drie basisplaatsen. Dat kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen. Arne Keppens is een militair en hij moet regelmatig weg, dat moeten we nu kunnen opvangen.”

“We zijn redelijk ambitieus. Ik durf zelfs op een plaats in de top vier, top vijf mikken”, gaat Backaert voort. “Het is natuurlijk afwachten, want Nationale 2 mannen B, zoals onze reeks officieel heet, is flink door elkaar geschud. Er zijn verschillende concurrenten, die eveneens met ambitie starten. Ze hebben allemaal heel wat potentieel. Het wordt een pittig volleybaljaar.”

Bekeren tegen Guibertin?

Ook voor de Beker van België heeft de Oost-Vlaamse club zich ingeschreven. Op dinsdag 6 oktober ontvangen Wim Backaert en co. de Limburgers uit Lanaken-Briegden. “De eerste ‘pré-ronde’ van de Belgische beker willen we overleven tegen Sparvoc”, klinkt de aanvaller erg overtuigd. “Bij de Limburgers spelen een aantal Hollandse kleppers, van wie Allan Van de Loo de opvallendste naam is. Ook Roel Janssen loopt daar rond en hij is een collega van mij. Roel is een medewerker bij Volley Vlaanderen waarmee ik rechtstreeks te maken heb. We werken erg veel samen op het secretariaat in Vilvoorde. Reken maar dat we heel gemotiveerd zijn voor dat duel. Indien we een ronde verder geraken, botsen we op Axis Guibertin. Die ploeg was klaar om naar de EuroMillions League te promoveren. Zij zullen een maatje te groot zijn, vrees ik.”