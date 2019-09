Wijk Rustwat brengt muziek in de huiskamer Kristof Pieters

19 september 2019

15u48 0 Sint-Gillis-Waas Enkele bewoners van de wijk Rustwat in Sint-Gillis-Waas organiseren op zondag 22 september voor de eerste keer de ‘Rustwat Huiskamerconcerten’ met verschillende artiesten waaronder Jenna Vergeynst, Liesbeth Verlaet, Ina De Vos en Gino De Paepe.

“We starten om 14 uur op drie verschillende locaties vlakbij elkaar in de Kemzekestraat 1, 4 en 6C”, zegt medeorganisator Bert Verbeke. “Na ieder concert hebben bezoekers ruimschoots de tijd om een nieuw optreden mee te pikken op een andere locatie. Rond 17 uur eindigt het festival met een slotoptreden voor alle bezoekers in Loeverstraat 29.” Op het programma staat onder meer gitaar, harp, piano en swingende muziek. “Iedereen komt zeker aan zijn trekken”, verzekert Verbeke. “Voor ieder optreden kunnen we maximaal vijftien bezoekers verwelkomen.”

De toegang bedraagt 10 euro voor alle huiskamerconcerten, inclusief koffie/frisdrank.