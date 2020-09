Wielertoeristen krijgen met Ronde van de Parel een alternatieve fietstocht voorgeschoteld in coronatijden Joris Vergauwen

08 september 2020

14u03 0 Sint-Gillis-Waas De traditionele wielerwedstrijd tijdens de kermis in Sint-Gillis-Waas kon niet plaatsvinden, maar WTC Sportief en het feestcomité zorgden met ‘De Ronde van de Parel’ voor een alternatief.

Normaal staat er jaarlijks een wielerwedstrijd op het programma ter gelegenheid van de kermis in Sint-Gillis-Waas. Dat bleek dit jaar geen optie. Om er toch een sportieve avond van te maken, zetten WTC Sportief Sint-Gillis-Waas en het feestcomité hun schouders onder ‘De ronde van de Parel’. Het was een rit van ongeveer vijftig kilometer voor wielertoeristen, langs de grenzen van de gemeente en door de vier deelgemeenten. Ook burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) nam deel aan de rit, samen met onder andere algemeen directeur Vicky Van Daele en de voorzitter van de gemeenteraad Greet Van Moer (Groen).

Het hele kermisweekend verliep overigens prima, met een afgebakende feestzone voor vierhonderd bezoekers, die van enkele optredens konden genieten. “Het was fijn op deze manier toch een beetje kermis te kunnen vieren. De vrijwilligers van het feestcomité hebben zich dag en nacht ingezet om alles veilig en vlot te kunnen laten verlopen. Alle maatregelen werden nageleefd zoals het hoort”, zegt burgemeester De Rudder.