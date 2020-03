Wie helpt? Gemeente lanceert platform om inwoners bij elkaar te brengen Joris Vergauwen

26 maart 2020

13u46 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur lanceert een online platform om inwoners die hulp nodig hebben en inwoners die hulp bieden te verbinden. Dat kan voortaan via Het gemeentebestuur lanceert een online platform om inwoners die hulp nodig hebben en inwoners die hulp bieden te verbinden. Dat kan voortaan via www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt

Ook in Sint-Gillis-Waas zijn er heel wat mensen die klaar staan om anderen te helpen. Om een overzicht te behouden over alle initiatieven schiet de gemeente te hulp met de lancering van www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt. Daarop krijgen zowel de hulpvraag als het hulpaanbod een plaats. “We willen hiermee hulpbehoevende mensen aan een vrijwilliger koppelen. De gemeente bekijkt alle vragen en contacteert de hulpbehoevende persoon als ze een geschikte vrijwilliger vindt. Elke vraag behandelen we strikt persoonlijk”, klinkt het.

Inwoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Onderaan de website vinden potentiële vrijwilligers de hulpvragen. Daar kunnen ze hun hulp aanbieden of ze bellen naar het nummer 03 202 80 70 om hun gegevens door te geven.

Via de website kan iedereen ook een burenkaart downloaden. Die kaart kun je in je buurt in de brievenbussen steken, zodat mensen met hulpvragen jou kunnen contacteren.

Gratis verzekering

De Vlaamse overheid voorziet voor alle ‘coronavrijwilligers’ een gratis verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Vrijwilligers kunnen zich registeren via www.vlaanderenvrijwilligt.be. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en ben je verzekerd voor de periode van 15 maart tot en met 3 april 2020.

Alle info:

www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt

03 202 80 70

SGWhelpt@sint-gillis-waas.be