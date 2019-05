Werkmateriaal gestolen uit gemeentemagazijn in Blokstraat Kristof Pieters

23 mei 2019

12u09 1 Sint-Gillis-Waas Er werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in het gemeentemagazijn in de Blokstraat. Een slijpmachine en laser zijn verdwenen.

De diefstal werd woensdag vastgesteld door het gemeentepersoneel dat ’s morgens arriveerde. “Er is ingebroken via een poort aan de zijkant van het magazijn”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Er werd ook een gat in de omheining gemaakt. Vermoedelijk gaat het om één dader, want er werden slechts twee machines gestolen. Het gaat om een slijpmachine en een laser. De buit is dus relatief beperkt gebleven. Bovendien is de inbraak gefilmd. We hebben de beelden van de bewakingscamera’s overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.”