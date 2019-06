Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen in Reepstraat PKM

12 juni 2019

13u39 0

Dieven hebben geprobeerd in te breken in een magazijn in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas. Ze raakten echter niet binnen. Ze gingen uiteindelijk wel aan de haal met materiaal dat in een bedrijfsvoertuig lag dat op het bedrijfsterrein stond.