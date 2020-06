Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen in Hulststraat Kristof Pieters

12 juni 2020

13u45 0

Dieven hebben ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Hulststraat in Meerdonk. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal. De diefstal gebeurde tussen dinsdagavond en woensdagmiddag.