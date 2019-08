Werkgroep GrensDorpen fietst door grensregio Kristof Pieters

21 augustus 2019

20u00 3 Sint-Gillis-Waas De werkgroep GrensDorpen organiseert op zondag 25 augustus een fietstocht van 20, 30 of 35 kilometer rond de thema’s natuur, landbouw, haven, erfgoed, grenspark Saeftinghe en Klingspoor.

Dit is het eerste initiatief van de werkgroep GrensDorpen die probeert interessante facetten aan de beide zijden van Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland in de kijker te zetten. Deelnemers fietsen afwisselend over de grens van beide gebieden en maken kennis met interessante weetjes.

Deelnemen is gratis en er is een vrij vertrek vanaf de site Klingspoor in De Klinge tussen 13 en 14.30 uur. De werkgroep zorgt voor gratis gidsen in de site Klingspoor, in de infokeet Grenspark Groot Saeftinghe, de Prosperpolderhoeve en de VanderHeydegroeve in Nieuw-Namen bezoeken.

Meer info via http://www.deklompdeklingevzw.be.