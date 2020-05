WaseGolf ontvangt 45 deelnemers voor Golfkriebels Yannick De Spiegeleir

30 mei 2020

14u44 0 Sint-Gillis-Waas Een sport waarbij je in coronatijden de nodige afstand van elkaar kan houden? Dan is golf een uitstekend idee. Op haar maandelijkse Golfkriebels-sessie ontving WaseGolf in Sint-Gillis-Waas 45 nieuwe leden.

Gratis initiaties zijn nog niet toegelaten, maar WaseGolf koppelde hun Golfkriebels-evenement om mensen te laten proeven van de golfsport aan een lidmaatschap. “Dat heeft zijn voordelen, want iedereen die zich inschrijft is zeker geïnteresseerd om de sport beter te leren kennen”, zegt Paul-Henri Van Der Steichel, gedelegeerd bestuurder van WaseGolf.

Net als tennis was golf één van de eerste sporten waarvoor terug het licht op groen ging. “Je kan inderdaad de nodige afstand bewaren, maar tegelijkertijd zetten we ook in op de nodige maatregelen. Zo voorzien we iedereen van een mondmasker en is er handgel ter beschikking”, verduidelijkt Van Der Steichel.

Ook voor WaseGolf waren de afgelopen twee maanden geen sinecure. “De start van het seizoen op 1 april is de mist ingegaan en competitie is nog steeds niet toegelaten, maar we doen er alles aan om onze leden zo goed mogelijk te ontvangen en niet-leden warm te maken voor een lidmaatschap. Straks kunnen we onze brasserie weer openen en gebruikmaken van het overdekte terras waarin we geïnvesteerd hebben.”

Wie zelf van de golfsport wil proeven, kan voor meer informatie surfen naar www.golfkriebels.be.