Wanneer een beeld meer zegt dan duizend woorden... Sander (10) snakt naar zijn vriendjes, voetbal, school

23 april 2020

Soms spreken beelden meer dan duizend woorden. Deze foto is genomen door Anne Lauwers uit Sint-Gillis Waas. Haar zoontje komt veel buiten, maar de lockdown begint zwaar door te wegen. Een beeld dat zegt dat Sander Descamps (10) zo graag z’n klasgenootjes van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas wil terugzien en wil kunnen voetballen in z’n ploegje.