Wagen gaat spectaculair over de kop: bestuurder slaat op de vlucht JVS/PKM

25 januari 2020

10u18 0 Sint-Gillis-Waas In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas is vrijdagavond rond 21.30 uur een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een BMW met Nederlandse nummerplaat verloor aan zeer hoge snelheid de controle over zijn wagen.

De BMW ramde eerst een zware Mercedes AMG die uit de tegenovergestelde richting kwam en slipte vervolgens over een afstand van bijna 200 meter. De wagen sloeg in de gracht naast de weg over de kop en ramde ook nog een brievenbus, een tuinhek en een gasmeter. Door de klap ontstond er ook nog een gaslek.

Als bij wonder kon de bestuurder op eigen kracht uit de totaal verhakkelde wagen ontkomen waarna hij het op een lopen zette. Ver kwam hij echter niet, de man kon al snel opgepakt worden door de politie. Waarschijnlijk was de man onder invloed van alcohol of drugs.

De bestuurder van de andere wagen, een jongeman, bleef ongedeerd. Zijn wagen liep ook zware schade op. De brandweer kon het gaslek al snel dichten. Door het ongeval was de Sint-Niklaasstraat een hele tijd afgesloten voor het verkeer.

Op dezelfde plaats gebeurde vorige zondag al een zware botsing tussen een Tesla en een oldtimer. Bewoners van de straat klagen al langer over de hoge snelheid van het verkeer op de lange rechte verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas.