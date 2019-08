Vuilnisman neemt per ongeluk kunstwerk in papier mee: “Vier maanden aan gewerkt” Kristof Pieters

22 augustus 2019

17u41 2 Sint-Gillis-Waas Vier maand had kunstenares Lucie Van Tienen eraan gewerkt: haar papieren boot van meer dan zes meter lang. Het kunstwerk lag gestockeerd onder een carport na een expositie en werd dinsdagmiddag per ongeluk meegenomen door de vuilniskar. “Ik begrijp het misverstand maar deze papierophaler was toch wel erg ijverig”, zucht de vrouw.

Manuela Peeters is als kunstenares Lucie Van Tienen vooral bekend om haar grote installaties. Haar werk heeft altijd een achterliggende en vaak sociale boodschap. Dat was ook het geval voor het papieren ‘bootje’ dat ze bouwde voor een expositie in de kerk van Kemzeke. “Het was Denktank Kemzeke dat me had uitgenodigd om iets te maken rond het thema mobiliteit”, vertelt Lucie. “Het eindresultaat was een boot van 6,5 op 1,5 meter die volledig uit papier gemaakt was. Mijn boodschap was dat we ‘allemaal in hetzelfde schuitje zitten’, zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. Zelfs de sokkel was van papier. Die heb ik gemaakt van wegenkaarten. De boot zelf was gebouwd rond een frame uit bamboe. In totaal ben ik er toch wel vier maand mee bezig geweest.”

Omdat het grote kunstwerk na de expo weg moest uit de kerk, besloot Lucie het bij haar thuis in de Holdamstraat op te slaan. “In afwachting van een nieuwe bestemming. Ik was volop bezig met het leggen van contacten om het op een andere plaats tentoon te stellen. Het was dus echt wel de bedoeling dat mijn werk nog een tweede leven zou krijgen. Het kon zelfs buiten opgesteld worden. Ik heb vroeger nogal werk gemaakt in papier en na een behandeling met was en vernis is dat weersbestendig.”

Om het veilig te stockeren was het papieren schip gedemonteerd. “Ik heb de pakken papier eerst binnen bewaard maar dat nam veel ruimte in beslag. Sinds kort lagen ze onder onze carport.”

Dinsdagmiddag stelde Lucie tot haar grote ontsteltenis vast dat het werk verdwenen was. “Ik heb meteen klacht neergelegd bij de politie maar ik vrees dat het geen diefstal is geweest. Mijn buurman heeft namelijk gezien dat de afvalophalers het werk in de vuilniskar hebben gekieperd. Het was die dag namelijk een ophaling van oud papier. Het moet wel een bijzonder ijverige ophaler geweest zijn. Zelfs gedemonteerd zijn er twee mensen nodig om dit op te tillen. Bovendien lag het onder onze carport en lag ons eigen oud papier aan de andere kant van het huis.”

Lucie nam intussen al contact op met de afvalintercommunale MIWA. “Volgens hen nemen de ophalers normaal nooit spullen vanonder een carport. Het kan echter geen toeval zijn. Ik ga nu eerst proberen of ik mijn werk nog kan recupereren. Intussen heb ik al achterhaald dat het papier wordt opgehaald door een externe firma die het vervolgens naar verwerker Stora Enso in Gent brengt. Als het nog niet in de persen is verdwenen, is er nog een kans. ik moet trouwens zeggen dat het hele traject van mijn werk me wel intrigeert. Als er toch enkel een samengeperste papieren blok overblijft, kan dit misschien zelfs de basis zijn van een volgend werk”, besluit ze lachend.