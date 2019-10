Voormalig gemeenteraadslid Urbain Van Kemseke en echtgenote Myriam vieren gouden jubileum Kristof Pieters

16 oktober 2019

12u08 1

Urbain Van Kemseke en Myriam Van Puyvelde hebben hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd in Sint-Gillis-Waas. Die gebeurtenis ging niet onopgemerkt voorbij. Burgemeester Maaike De Rudder en enkele schepenen herinnerden tijdens de feestelijkheden aan het engagement van Urbain voor de gemeente. Tussen 2013 en 2019 was hij er gemeenteraadslid. Hij had ook jarenlang een column in het Parochieblad waarin hij de geschiedenis van Sint-Gillis-Waas beschreef.