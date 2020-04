Voor het eerst in meer dan 50 jaar geen meiboomplanting: Drieske Nijpers viert meitraditie met videochat Joris Vergauwen

28 april 2020

22u46 0 Sint-Gillis-Waas Geen feest voor Drieske Nijpers komende donderdag. Voor het eerst in meer dan 50 jaar kan de volkskunstgroep uit Sint-Gillis-Waas de traditionele meiboomplanting niet vieren.

Al meer dan 50 jaar viert volkskunstgroep Drieske Nijpers op 30 april het begin van de lente met de traditionele meiboomplanting. “De winter wordt verbrand, meiliederen worden gezongen, er wordt een meiboom geplant en er worden meispelen gehouden. De winnaar daarvan wordt een jaar lang tot meigraaf gekroond en mag een meigravin uitkiezen aan zijn zijde. Na de meiboomplanting houden de leden van Drieske Nijpers een barbecue en vieren ze samen, vaak tot in de vroege uurtjes”, vertelt voorzitter Maya Trienpont.

Meispelen@home

Dit jaar kan de meiboomplanting niet plaatsvinden, om de gekende reden. “Maar we konden onmogelijk de meiavond zomaar voorbij laten gaan. In tijden waarin we allen in ons kot moeten blijven, is het als vereniging belangrijk om te blijven inzetten op onze verbondenheid. Daarom worden er dit jaar meispelen@home georganiseerd, waarbij onze leden opdrachten krijgen die ze thuis tot een goed einde moeten brengen. Sommigen moeten de meiliederen brengen, anderen planten een meiboom en de verschillende vaardigheden van alle gezinsleden worden grondig getest. De filmpjes hiervan worden dan onderling gedeeld op meiavond en we zien elkaar in een videochat.” Ook zorgt de vereniging voor een barbecue voor de leden. “De bestuursleden leveren op 30 april bij de leden een barbecuepakket af tijdens een recreatieve wandeling of fietstocht. Zo wordt er, rekening houdend met alle maatregelen, een aangepaste invulling gegeven aan deze jarenlange traditie.”