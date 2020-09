Volgend jaar opnieuw zomerklassen: “Positief voor ontwikkeling van kinderen” Joris Vergauwen

11 september 2020

14u22 0 Sint-Gillis-Waas De voorbije zomer hebben in totaal 38 kinderen de zomerklassen in Sint-Gillis-Waas gevolgd. Dat verliep zo positief dat het gemeentebestuur nu al heeft beslist om dat volgende zomer opnieuw te organiseren.

Tijdens de zomerklassen kregen 38 kinderen met een taalachterstand de kans om op een speelse manier hun Nederlands op te krikken. Ze werden verdeeld in drie groepen. In Sint-Gillis-Waas waren twee zomerklassen, in De Klinge één. De gemeente kon hiervoor rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.

Het schepencollege heeft intussen beslist om het initiatief volgende zomer te herhalen. “De zomerklassen zorgen voor een positieve ontwikkeling van onze kinderen en dat ondersteunen we dan ook heel graag”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Bij een bezoek aan de zomerklassen vorige maand zag ik enkel enthousiaste kinderen. Ik ben blij dat we dit als gemeente kunnen organiseren. Zo bereiden we de kinderen die het nodig hebben goed voor op het nieuwe schooljaar. Onze gemeentelijke dienst Onderwijs trok dit project. We deden hiervoor een beroep op laatstejaarsstudenten Lager Onderwijs voor de taallessen en vrijwilligers assisteerden bij de spelmomenten. Kortom, een zeer geslaagd initiatief. We voorzien alvast voldoende financiële middelen zodat de zomerklassen ook volgend jaar gratis blijven.”