Vleugje Gaudi in hout, leem en stro: Charles en Monique bouwden 8 (!) jaar aan hun droomhuis

Sint-Gillis-Waas

Een huis van hout, leem en stro, met ook een artistieke knipoog. De droomwoning van Charles De Ryck (66) en Monique Meeussen (66) in Sint-Gillis-Waas was een werk van lange adem, maar leverde een heel bijzonder resultaat op. Van zulke ‘strobalenwoningen’ zijn er 200 à 300 in ons land. Genoeg redenen om eens aan te kloppen. Lees meer over andere opmerkelijke huizen in dit dossier