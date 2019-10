Vier winnaars van Sint-Gillisse Receptenboek beloond met kadobonnen Kristof Pieters

16 oktober 2019

10u12 0 Sint-Gillis-Waas In het Administratief en Bestuurscentrum van Sint-Gillis-Waas vond de prijsuitreiking plaats van het Sint-Gillisse Receptenboek. De vier winnaars zijn bekendgemaakt.

Het Sint-Gillisse Receptenboek bevat gerechten met plaatselijke ingrediënten (Klingse Kalsei, fruit van eigen boden …) samengesteld door de lokale horeca. Het boek bevat 13 gerechten en wordt aangevuld met 62 stickers.

Uit de inzendingen werden twee winnaars geloot die een vol stickerboek indienden: Véronique Govaert en Stefaan Antheunis. Ook Gizella Vioen en Stéphanie Scherrens vielen in de prijzen. Zij postten een gerecht op de Facebookpagina van het boek en werden daarvoor beloond. Deze winnaars kregen elk 250 euro aan Sint-Gillisse kadobonnen.

Voor wie nog enkele stickers ontbreekt, is er nog een allerlaatste ruilbeurs op donderdag 17 oktober van 14 tot 15 uur in Den Ouden Hof in de Turfbankenstraat 18 in Meerdonk.

Ook mensen die niet op de ruilbeurzen geraken, hoeven niet te panikeren. Vanaf december kan je in het Administratief en Bestuurscentrum terecht voor zowel stickers als boeken.