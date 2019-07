VIDEO. Fietser (92) in levensgevaar bij aanrijding op oversteekplaats: “Er moet betere signalisatie komen”



Kristof Pieters

17 juli 2019

15u05 4 Sint-Gillis-Waas In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas is een 92-jarige man uit Sint-Niklaas vanmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn fiets werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen had de man geen voorrang verleend. Hij kwam bij de aanrijding ongelukkig ten val met zijn hoofd op de rijbaan en werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 10.30 uur in de Reepstraat ter hoogte van de oversteekplaats van het fietspad dat parallel loopt naast de Watergang der Hoge Landen. Een 92-jarige man uit Sint-Niklaas wilde de Reepstraat dwarsen en werd aangereden door een auto. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk maar op deze plaats moeten fietsers wel voorrang verlenen aan het verkeer in de Reepstraat. Mogelijk zag de fietser de auto te laat of niet aankomen. De bestuurster probeerde hem nog te ontwijken maar raakte de man nog wel met de zijspiegel. Het slachtoffer kwam echter heel ongelukkig ten val met zijn hoofd op de rijbaan. Er werd een rode interventietent opgezet voor de verzorging ter plaatse door het team van de ziekenwagen en de mug. “Het slachtoffer heeft veel bloed verloren en is ter plaatse gereanimeerd”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Hij is daarna in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de eerste vaststellingen heeft hij de baan overgestoken zonder te kijken. Hij reed met een elektrische fiets. Het slachtoffer is afkomstig uit Sint-Niklaas. Mogelijk kende hij de verkeerssituatie er niet goed.”

Gevaarlijk punt

Volgens buurtbewoners is de oversteekplaats bekend als een gevaarlijke punt. Verschillende omwonenden vinden dat de maximumsnelheid in de Reepstraat beter verlaagd zou worden van 70 naar 50 km/uur. Ook vinden ze dat de oversteekplaats moet uitgerust worden met betere signalisatie.

Koen Daniëls, fractieleider van N-VA, sluit zich daarbij aan. “Persoonlijk ben ik geen voorstander om de voorrangsregeling om te draaien want dan gaan fietsers zeker zonder stoppen de baan dwarsen en op een verbindingsbaan als de Reepstraat is dat onverantwoord. Wel moet er een meer uniforme signalisatie komen van de vele oversteekplaatsen. In Sint-Niklaas is er gekozen voor een verhoogde weginrichting op de kruispunten van het spoorwegfietspad maar ook een rode slemlaag zou al veel verschil maken. Hier staan echter niet eens lijnen op de rijbaan en evenmin een bord om chauffeurs te waarschuwen dat ze een fietsoversteek naderen. Omgekeerd staan er voor fietsers enkel haaientanden op het pad om aan te duiden dat ze voorrang moeten verlenen. Inwoners weten dat de Reepstraat een gevaarlijke baan is maar mensen van buiten de gemeente kunnen aan het kruispunt wel verrast worden. Ze rijden heel de tijd door de polder en kruisen enkel kleine baantjes tot ze plots aan deze drukke verbindingsbaan komen waar auto’s tegen 70 km/uur rijden.”

Bijkomende signalisatie?

Volgens burgemeester Maaike De Rudder is het de eerste keer dat er een ernstig ongeval gebeurd is op deze plaats. “We zullen echter zeker onderzoeken of er bijkomende signalisatie moet geplaatst worden en ook een poorteffect of asverschuiving hoort tot de mogelijkheden. Maar we kunnen dit niet doen aan elke oversteekplaats. Fietsers moeten natuurlijk in de eerste plaats wel de voorrangsregels respecteren.”