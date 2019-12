Verbodsborden in gemeentepark voor fietsers en honden worden weggehaald: “Iedereen moet welkom zijn in het park’ Kristof Pieters

06 december 2019

12u52 0 Sint-Gillis-Waas Kinderen die komen skaten, rolschaatsen en fietsen in het park. Een buurtbewoner die een wandeling maakt met zijn hond. Een vertrouwd beeld in het gemeentepark, maar eigenlijk was dit niet toegelaten. Het gemeentebestuur gaf deze week echter opdracht om het verbodsbord voor fietsers en honden weg te nemen.

“Tot voor kort mochten er in principe geen fietsers en honden in het gemeentepark”, zegt Tom Ruts, schepen van groenbeheer en dierenwelzijn. “Die regel is nu verleden tijd: we haalden het verbodsbord weg en zetten de poorten van het park open voor alle niet-gemotoriseerde gebruikers. Dat past in onze visie om naar een park te evolueren waar minder verharding is en meer groen, maar tegelijkertijd ook meer ruimte zal zijn voor recreatie: speelmogelijkheden, picknicktafels, snuffelende honden.

In de meerjarenplannen voorzien we een ruim budget voor de broodnodige make-over van het gemeentepark. Na de verhuis van de politie, starten de werken aan het park.”

In afwachting kan iedereen die wil nu vrijuit gebruik maken van het park. Al blijft ook hier de opruimplicht gelden voor de behoeften van je hond.