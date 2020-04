Verbod voor auto’s en zone 30: rolstoelwandelpad langs de Krekeldijk veiliger gemaakt Kristof Pieters

11 april 2020

12u15 0 Meerdonk Natuurpunt Waasland Noord heeft een tiental jaren geleden een lusvormig wandelpad doorheen het Saleghem Krekengebied uitgestippeld dat ook door rolstoelgebruikers kan gebruikt worden. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas veranderde daar recent de verkeerssituatie. Daardoor is het er nu veiliger wandelen en fietsen.

Vooral op de Krekeldijk met de vele bochten was het soms gevaarlijk wandelen. Er is daarom een nieuw verkeersbord geplaatst dat doorgaand auto- en motorverkeer verbiedt. Er geldt voortaan ook een snelheidsbeperking van 30 km/u. “Het verkeersbord geeft aan dat de Krekeldijk in de eerste plaats voorbehouden is voor voetgangers, fietsers, speedpedelecs, ruiters en landbouwvoertuigen. En uiteraard mogen mensen die er wonen of op bezoek gaan er wel rijden met de wagen”, zegt woordvoerder Bert Raets.

In deze coronatijden en bij dit mooie weer zijn er veel wandelaars en fietsers in het krekengebied. “Deze maken nu dankbaar gebruik van deze rustige wandelwegen en de reacties van hen zijn dan ook unaniem positief.” De beheerders van het Natuurhuis Panneweel herinneren er nog eens aan dat rolstoelpatiënten ook zelfstandig naar het wandelgebied kunnen komen. De belbus van De Lijn stopt recht voor de deur van het natuurhuis. Deze busjes zijn voorzien van een rolstoellift.

Op http://www.panneweel.be vind je alle nuttige info over de bereikbaarheid, een wandelplan, en de contactgegevens van de belbus.