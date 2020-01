Van pedaal vergist: 90-jarige bestuurster ramt gasleiding op parking van Aldi Kristof Pieters

30 januari 2020

16u50 0 Sint-Gillis-Waas Een 90-jarige vrouw beleefde donderdagmiddag even de schrik van haar leven toen ze na haar boodschappen in de Aldi-vestiging in de Samelstraat een kast van de gasleiding ramde.

De vrouw had net haar boodschappen ingeladen en wou met haar auto huiswaarts keren. In plaats van achteruit te manoeuvreren, trapte ze echter het verkeerde pedaal in. De wagen schoot vooruit en ramde een kast met daarin een gasleiding. Door de aanrijding ontstond er een gaslek. Getuigen hielpen de vrouw uit haar wagen. Ze raakte niet gewond maar was wel erg geschrokken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De politie vroeg aan alle aanwezige klanten om de winkel uit voorzorg te verlaten. De brandweer kon de gastoevoer op de leiding gewoon dichtdraaien waardoor het gevaar al snel geweken was. Na een tiental minuten konden de winkel al terug de deuren openen. De wagen van de dame liep blikschade op en werd getakeld.