Van “deontologische code gebroken” tot “doofpotoperatie”: vergunningsperikelen Stal Hulsterlo ontketenen zware rel in gemeenteraad Kristof Pieters

04 oktober 2019

19u33 2 Meerdonk/Kieldrecht Het is tot een zware aanvaring gekomen tussen burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) en oppositieleider Koen Daniëls (N-VA) in het dossier van de manege Stal Hulsterlo. Die zorgt al jaren voor overlast in de buurt. Een aantal bewoners is naar de rechtbank gestapt en zou volgens De Rudder daarbij documenten gebruiken die door Daniëls werden bezorgd. Ze diende daarom klacht in voor inbreuken op de deontologische code. Daniëls spreekt van een doofpotoperatie.

De manege Stal Hulsterlo in de Kouterstraat in Meerdonk, vlakbij de dorpskern van Kieldrecht, zorgt al vele jaren voor overlast in de buurt. “Buurtbewoners klagen terecht aan dat wat op papier een paardenfokkerij is, in de feiten een evenementenhal voor allerlei feesten”, zegt Koen Daniëls, fractieleider voor N-VA. “Er vonden in het verleden tot meer dan 40 evenementen per jaar plaats. Ook zorgen de vele paardenvrachtwagens voor mobiliteitsproblemen.”

Nooit ingegrepen

Ondanks de vele klachten werd er volgens Daniëls nooit ingegrepen. De uitbatingsvergunning is al meer dan een jaar vervallen. Intussen is Stal Hulsterlo wel overgenomen door een nieuwe investeerder. Die wil orde op zaken stellen en heeft ook een nieuwe vergunning aangevraagd. “Ik geloof oprecht in de goede bedoelingen van de overnemer maar dat er intussen grote omgevingswerken zijn uitgevoerd zonder vergunning, komt het aangetaste vertrouwen van de buurt niet ten goede”, vervolgt Daniëls. “Bovendien staat een deel van de bestaande stallen en rijpistes er illegaal.”

Dat Koen Daniëls gemeentelijke stukken lekt aan de buurtbewoners is een flagrante inbreuk op de deontologische code Maaike De Rudder

Burgemeester De Rudder (CD&V) erkent dat er in het verleden veel te laks is opgetreden. “Bij het vorige bestuur zijn er fouten gemaakt maar we willen daar net nu komaf mee maken. Het openbaar onderzoek loopt nog en we hebben nog even tijd om een beslissing te nemen maar het staat nu al vast dat fuiven en andere evenementen die los van de paardensport staan zeker niet meer toegelaten zullen worden.”

Klacht neergelegd

Enkele omwonenden gaan de beslissing niet afwachten en hebben intussen een advocaat onder de arm genomen. De Rudder stelde vast dat er stukken van de gemeente in het gerechtelijk dossier zitten. Stukken die Koen Daniëls als gemeenteraadslid had opgevraagd. “Dat hij ze lekt aan de buurtbewoners is een flagrante inbreuk op de deontologische code”, reageert ze. Ze deelde aan Koen Daniëls op de gemeenteraad donderdagavond mee dat ze daarom klacht heeft neergelegd bij de algemeen directeur. “Die code moet door alle raadsleden gerespecteerd worden. We kunnen niet door de vingers zien dat er vertrouwelijke documenten zomaar gelekt worden.”

Daniëls spreekt van een doofpotoperatie. “Dit toont dit alleen maar aan dat het gemeentebestuur weet dat het boter op het hoofd heeft. Deze manier van werken zal in elk geval een oplossing voor stal Hulsterlo niet vergemakkelijken.”