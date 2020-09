Uren verkeershinder nadat vrachtwagen op truck op pechstrook E34 knalt Kristof Pieters

22 september 2020

14u52 0 Sint-Gillis-Waas Het verkeer op de E34 richting Zelzate heeft dinsdagmiddag uren hinder ondervonden nadat een vrachtwagen was ingereden op een andere truck op de pechstrook.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur, drie kilometer voorbij de oprit Vrasene. Een vrachtwagen geladen met grind reed in op een andere truck die op de pechstrook stil stond. De klap was hevig en beide trucks liepen zware schade op. “Ik was gestopt op de pechstrook omdat ik iets van mijn vrachtwagen zag vliegen”, getuigt de trucker uit Kalmthout. “Ik ging ervan uit dat mijn trailer een lekke band had. Toen ik vanuit het gras in de berm een inspectie deed, hoorde ik een enorme klap en zag ik mijn truck vooruit schieten.”

De aanrijdende vrachtwagen kwam honderd meter verder op de pechstrook tot stilstand en verloor over die afstand enkele honderden kilo’s van zijn lading fijn grind. De brandweer kwam het grind opruimen. Omdat beide vrachtwagens getakeld moesten worden - wat heel wat tijd in beslag nam - ondervond het verkeer lange tijd hinder met een lange file tot gevolg. Rond 12.45 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.