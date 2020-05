Update: Vrouw maakt dodelijke val van trap in Sint-Gillis-Waas: geen verdacht overlijden Kristof Pieters

30 mei 2020

16u23 128 Sint-Gillis-Waas In de Blokstraat in Sint-Gillis-Waas is zaterdagochtend het levenloos lichaam aangetroffen van een 56-jarige vrouw. Ze lag onderaan de trap. Omdat het om een overlijden ging in verdachte omstandigheden werd een onderzoek gestart. Uit de autopsie is intussen gebleken dat er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het huis en het lichaam zijn vrijgegeven.



De betrokken vrouw woonde alleen in het huis in de Blokstraat. Ze werd zaterdagochtend kort voor 9 uur door buren roerloos aangetroffen in de gang onderaan de trap. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten. Het leek op een ongelukkige val van de trap maar een aantal elementen deden bij de politie toch vraagtekens rijzen. Daarom werd een afstappingsteam en het labo ter plaatse gevraagd voor een uitgebreid sporenonderzoek. Er werd ook een wetsgeneesheer aangesteld. Die verrichte zondagmiddag een autopsie op het lichaam. Deze bracht uitsluitsel: er werden geen sporen gevonden van kwaad opzet. Het huis en het lichaam werden intussen dan ook vrijgegeven.