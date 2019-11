Uitslaande brand verwoest woning pal op landsgrens Kristof Pieters

25 november 2019

01u30 0 Sint-Gillis-Waas Er heeft zondagavond een zware brand gewoed in de Teerlingstraat, pal op de Belgisch-Nederlandse grens van Clinge en De Klinge. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk.

Zowel de Belgische als de Nederlandse brandweer werden opgeroepen voor een schouwbrand in de Teerlingstraat op Nederlands grondgebied. Het vuur nam razendsnel uitbreiding en bij aankomst van de eerste blusploegen ging het reeds om een uitslaande dakbrand. Omdat de woning toch reeds verloren was, concentreerde de brandweer zich op de naastgelegen woning, om te vermijden dat het vuur zou overslaan. Die woning kon gevrijwaard worden. Het getroffen huis raakte echter zeer zwaar beschadigd. De volledige bovenverdieping brandde uit en het gelijkvloers liep zware rook-, roet- en waterschade op. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Er raakte niemand gewond. De bewoners vonden tijdelijk onderdak bij familie.