Uitbreiding voor sport- en spelcomplex Houtvoort: gemeente koopt 6.000 m² aan voor 160.000 euro Joris Vergauwen

07 februari 2020

14u54 0 Sint-Gillis-Waas De gemeente koopt opnieuw een perceel grond aan om het sport- en spelcomplex Houtvoort uit te breiden. Deze keer gaat het om een 6.000 m² groot terrein dat grenst aan GC De Route.

De gemeente betaalt voor de 6.000 m² grote uitbreiding van de sportzone 160.000 euro. “De nieuw verworven zone zal grotendeels publiek toegankelijk zijn en wordt ingericht in functie van speelruimte en zachte recreatie. Ook de individuele sporter zal er aan zijn trekken komen. De inrichtingswerken van de Houtvoortsite starten in 2022", schetst schepen voor Sport Harry De Wolf (CD&V).

Het is de derde aankoop van de gemeente van de laatste jaren om de sport- en spelsite aan de Houtvoortstraat uit te breiden. “In 2017 en 2019 verwierven we al aanpalende gronden. Hierdoor beschikken we nu over een aaneengesloten zone die functioneel ingericht kan worden. Deze uitbreiding maakt een betere en eigentijdse invulling van de Houtvoortsite mogelijk.”

Het sport- en spelcomplex Houtvoort bestaat op dit moment uit vijf voetbalvelden, een grasveld voor voetbal en korfbal, een rijhal en 2 paardenpistes, een joggingpad, een mountainbike- en BMX-heuvel, een skateterrein, outdoor fitnesstoestellen, een multisportterrein voor basket en voetbal, een speelgrasveld, een hondenloopzone en een hondenschool.