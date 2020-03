Uitbraak corona maakt al drie dodelijke slachtoffers in woonzorgcentrum Sint-Jozef Joris Vergauwen

25 maart 2020

20u55 0 Sint-Gillis-Waas De corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels heeft nu al drie dodelijke slachtoffers gemaakt. De voorbije dagen zijn twee van de drie rusthuisbewoners die waren opgenomen in het AZ Nikolaas overleden.

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels werd het voorbije weekend een coronabesmetting vastgesteld. Eén bewoner is er zaterdag overleden, 19 andere bewoners vertoonden symptomen. Drie daarvan werden overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Daar zijn de voorbije dagen twee bewoners van het rusthuis overleden.

In woon-zorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels verblijven momenteel nog zestien bewoners in strikte isolatie. “Ik wil uitdrukkelijk benadrukken dat het personeel van het woon-zorgcentrum de mensen op een zo goed mogelijke manier verzorgt en dat ze de nodige richtlijnen strikt opvolgen. Ook ik houd nauw contact en volg de situatie samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de gemeentelijke veiligheidscel en de directie van Sint-Jozef op de voet op”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Er verblijven in totaal 220 bewoners op de volledige zorgcampus in Sint-Pauwels.